Кишинёв, , 10:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября прибыла с рабочим визитом с Молдавию. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

Саломе Зурабишвили

«Церемония встречи президента Грузии прошла в Кишинёвском международном аэропорту в сопровождении почетного караула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встречали Зурабишвили секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Владимир Кук и другие официальные лица. Она прилетела на прямом рейсе из Тбилиси, открыв таким образом постоянно авиасообщение между Грузией и Молдавией, которое отсутствовало 30 лет с объявления о независимости.

По данным пресс-службы, Зурабишвили встретится с молдавским коллегой Майей Санду и другими представителями руководства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии анонсировали запуск прямых авиарейсов в Тбилиси и Прагу