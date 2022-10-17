Париж, , 10:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Германию к европейской «солидарности» перед лицом резкого роста цен на энергоносители, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства предостерег от «искажений» конкуренции, к которым может привести масштабный план Германии по оказанию помощи домохозяйствам и отдельным лицам.

«Мы не можем придерживаться национальной политики, потому что это создает искажения на европейском континенте», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявляет об увеличении бонуса до 7000 евро для половины домохозяйств.