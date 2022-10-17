Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбурге в ДТП пострадали мать с шестилетним ребёнком, сообщили 17 октября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По оперативным данным ведомства, водитель машины выезжал со двора дома по ул. Одесской в сторону ул. Шевченко сбил двух пешеходов. Женщина с маленьким сыном переходили проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшим пешеходам потребовалась помощь медиков. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Стоит отметить, в сентябре на территории Оренбуржья произошло 29 ДТП с участием пешеходов. Погибли шесть человек. Травмы получили 23 человека.