Канберра, , 10:10 — REGNUM 17 октября министр социальных служб Австралии Аманда Ришворт представила на пресс-конференции новый план правительства страны по прекращению насилия в семье. О подробностях написала газета The Guardian.

Насилие Brian Snelson

Ришворт отметила, что план охватывает все четыре области, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и детей.

«[Он будет] посвящен профилактике, раннему вмешательству, реагированию, а также реабилитации и восстановлению. Что мы знаем, так это то, что если мы не сосредоточимся на этих областях в равной степени, мы не увидим конца насилию в отношении женщин и детей», — подчеркнула министр.

Она также отметила, что «критически важно» привлекать к ответственности тех, кто решил применить насилие в отношении женщин и детей.