Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM В Бурятии за восемь месяцев 2022 года объём отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов составил 7,3 млрд рублей.

Бурятские буузы Министерство туризма Бурятии

Это на 1,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Всего в январе–августе 2022 года в республике было произведено 15,3 тыс. тонн мяса и субпродуктов, 5 тыс. тонн колбасных изделий, 1,4 тыс. тонн рыбы, 2 тыс. тонн молока, 1,7 тыс. тонн кисломолочных продуктов и так далее.

В этой сфере занято чуть более 2 тыс. человек, что составляет 4,8% от общей численности занятых в промышленном производстве Бурятии. Средняя зарплата работников пищевой промышленности составила 33,6 тыс. рублей (+20,6% за год).

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