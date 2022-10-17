Канберра, 17 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. 17 октября вернувшийся из США казначей Австралии Джим Чалмерс, который встретился с главными экономистами мира на заседании министров финансов и глав центробанков из стран G20, провел пресс-конференцию, где отметил, что в отдельных местах в мире уже началась рецессия. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Мир на цыпочках идет по более узкому и опасному пути к глобальному экономическому спаду», — сказал он.

Казначей также отметил, что федеральный бюджет Австралии, который будет обнародован на следующей неделе, понизит ожидания экономического роста для основных торговых партнеров Австралии, включая США, Китай, ЕС и Великобританию.

«Вероятно, Великобритания уже находится в рецессии», — добавил он.

Чалмерс заявил, что все еще надеется, что Австралия избежит рецессии.