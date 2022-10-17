Брюссель, , 10:10 — REGNUM Китай стал более открыто соперничать со странами Запада из-за поддержки России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы МИД стран содружества обсудят на предстоящем саммите.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Укрепление связей между Пекином и Москвой после начала российской спецоперации на территории б. УССР названо в документе тревожным обстоятельством. Поддержка со стороны России «привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями», указано в документе.

Странам, входящим в ЕС, рекомендуется усилить сотрудничество с США и другими государствами Индо-Тихоокеанского региона. Зависимость от Китая следует снизить, сохранив сотрудничество в сферах здравоохранения и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в США отмечают, что Китай сейчас гораздо более позитивно настроен в отношении России, чем в период Карибского кризиса.

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