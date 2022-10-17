Брюссель, 17 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Китай стал более открыто соперничать со странами Запада из-за поддержки России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы МИД стран содружества обсудят на предстоящем саммите.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Укрепление связей между Пекином и Москвой после начала российской спецоперации на территории б. УССР названо в документе тревожным обстоятельством. Поддержка со стороны России «привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями», указано в документе.

Странам, входящим в ЕС, рекомендуется усилить сотрудничество с США и другими государствами Индо-Тихоокеанского региона. Зависимость от Китая следует снизить, сохранив сотрудничество в сферах здравоохранения и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в США отмечают, что Китай сейчас гораздо более позитивно настроен в отношении России, чем в период Карибского кризиса.

Читайте также: NYT: Китай настроен более пророссийски, чем во времена Карибского кризиса