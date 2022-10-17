Куала-Лумпур, , 10:04 — REGNUM Кубок Азии по футболу 2023 года, который должен был пройти в Китае, примет Катар. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).

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Отмечается, что решение принято на заседании исполнительного комитета AFC.

Кубок Азии должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля 2023 года. Но в мае страна отказалась от проведения турнира из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, предыдущий Кубок Азии проходил в 2019 году в ОАЭ. Тогда победителем впервые стала сборная Катара.

В 2022 году в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу с 20 ноября по 18 декабря.