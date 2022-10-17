Иркутск, , 10:03 — REGNUM В Приангарье с 17 по 28 октября дан старт второму этапу Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», направленной на пресечение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

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За время первого этапа акции в марте этого года принято 108 обращений от граждан. Всего выявлено 12 преступлений и 88 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 5500 гр. наркотических средств, проверено 266 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Жители региона могут проконсультироваться по любому вопросу, связанному с профилактикой наркомании, реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых, получить квалифицированную психологическую помощь о любых проблемах зависимости. Кроме того, граждане могут оказать содействие в мониторинге с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ, а также сообщить о фактах хранения, изготовления, сбыта, немедицинского употребления, рекламе и пропаганде наркотиков, организации и содержании наркопритонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе полицейские Приангарья задержали арбалетчика, пытающегося доставить наркотики на территорию колонии.

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