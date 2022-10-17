Москва, , 10:03 — REGNUM Министерство обороны России 17 октября опубликовало видеозапись удара по военнослужащим ВСУ.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Боевики замаскировали военную технику и диверсионно-разведывательные группы в лесополосе, однако позиции противника удалось вычислить при помощи беспилотников.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Минобороны, показан удар, который наносят российские военнослужащие по лесополосе, в которой укрывается противник. Он нанесён с применением артиллерии и ПТРК.

Всего поражено шесть танков, восемь боевых бронеавтомобилей, а также шесть единиц автотранспорта.