Мельбурн, Австралия, 17 октября 2022, 10:09 — REGNUM Военные вертолеты Сил обороны Австралии отправились в отдельные районы штата Виктория, чтобы помочь эвакуировать пострадавших от наводнений жителей. Об этом 17 октября сообщил телеканал Nine News.
Многие австралийские СМИ отмечают, что сейчас тысячи людей покидают свои дома в условиях самого сильного наводнения в штате за последнее поколение. По всему штату действует почти 70 предупреждений о чрезвычайной ситуации, особенно на севере в направлении границы со штатом Новый Южный Уэльс.
В спасательных службах подтверждают, что до 1000 объектов недвижимости оказались повреждены паводковыми водами.
Напомним, что наводнения были вызваны третьим подряд погодным явлением Ла-Нинья.