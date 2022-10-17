Мельбурн, Австралия, 17 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Военные вертолеты Сил обороны Австралии отправились в отдельные районы штата Виктория, чтобы помочь эвакуировать пострадавших от наводнений жителей. Об этом 17 октября сообщил телеканал NineNews.

Австралийский солдат

Многие австралийские СМИ отмечают, что сейчас тысячи людей покидают свои дома в условиях самого сильного наводнения в штате за последнее поколение. По всему штату действует почти 70 предупреждений о чрезвычайной ситуации, особенно на севере в направлении границы со штатом Новый Южный Уэльс.

В спасательных службах подтверждают, что до 1000 объектов недвижимости оказались повреждены паводковыми водами.

Напомним, что наводнения были вызваны третьим подряд погодным явлением Ла-Нинья.