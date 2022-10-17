Грозный, 17 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Чечне учреждена новая награда — Герой Чеченской Республики. Это звание будет присваиваться наиболее отличившимся в боях бойцам, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Ранее я давал поручение учредить награду «Герой Чеченской Республики», которая в полной мере оценит подвиг наших ребят. Работа в этом направлении также проделана. В скором времени будем отмечать отличившихся бойцов новой наградой», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в Чечне высшей наградой республики является орден Кадырова. Он вручается за наиболее выдающиеся достижения и вклад в развитие республики. Награда изготовлена из золота 750-й пробы, его лицевая часть инкрустирована драгоценными камнями.