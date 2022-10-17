Бухарест, 17 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. С 1 января 2023-го года пенсии в Румынии увеличатся на 10%, что позволит правительству продолжать развитие социальных программ. Об этом 17 октября со ссылкой на заявление румынского министра труда Мариуса Будая сообщает бухарестский телевизионный канал Antena3.

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По словам Будая, на сегодняшний день у Бухареста «нет достаточных бюджетных средств на резкое повышение суммы соответствующих выплат для 1,3 млн пенсионеров».

«Сейчас парламентская коалиция работает над принятием окончательного варианта бюджета на будущий год, и реальные размеры пенсий будут представлены только после обнародования главного финансового документа страны», — сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ и глава Нижней палаты парламента Марчел Чолаку объявили о намерении кабмина и высшего законодательного органа увеличить пенсионные выплаты на 11 — 15%.

На сегодняшний день в Румынии более 70% пенсионеров не могут вовремя оплачивать счета за услуги ХКХ, а также вынуждены экономить на еде и лекарствах.