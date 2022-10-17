Фрязино, Московская область, 17 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Из загоревшегося многоквартирного многоэтажного дома во Фрязино Московской области было эвакуировано сотрудниками полиции 50 человек. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГУМВД России.

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Уточняется, что первыми на место возгорания прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и участковый. При этом отмечается, что из окна одной из квартир дома вырывался огонь и были слышны крики о помощи с балкона верхнего этажа.

Также указывается, что правоохранители не стали ждать прибытия сотрудников противопожарной службы и, войдя в подъезд, начали стучатся во все двери, помогая выйти взрослым и вынося на руках животных.

«В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции удалось эвакуировать 50 человек. Когда пожарные ликвидировали возгорание, в квартире, где произошел пожар, обнаружен мужчина без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что сотрудники полиции вели охрану правопорядка до момента ликвидации пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что кузбасские пожарные спасли из задымлённого здания более 50 человек.