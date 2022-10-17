Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге 17 октября состоялась отправка группы мобилизованных резервистов на боевое слаживание. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Сбор призывников прошёл возле военкомата Северного округа муниципалитета. Оренбуржцы отправились в учебный центр, расположенный в селе Нижняя Павловка Оренбургского района.

Перед отправкой в учебный центр 14 резервистов благословили представитель Оренбургской Епархии Русской православной церкви иерей Константин и представитель регионального управления мусульман Оренбургской области по работе с военнослужащими Барый Гизатуллин. В дорогу мобилизованным оренбуржцам собрали продуктовые наборы.

Отметим, что 15 октября из Орска состоялась отправка 35 мобилизованых горожан.

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