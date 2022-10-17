Канберра, , 10:06 — REGNUM Согласно новым данным, иностранные студенты и иностранные рабочие активно возвращаются в Австралию, а выдача виз в настоящее время осуществляется на допандемическом уровне. Об этом 17 октября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Опасения, что разочаровавшиеся иностранные студенты после двух лет покинут Австралию навсегда и отправятся учиться в Великобританию или другие страны, не оправдались.

Сейчас в Австралии выдают примерно 40 тыс. учебных и 15 тыс. рабочих виз ежегодно.

Однако возврат студентов и иностранной рабочей силы, предупреждают журналисты, рискует усилить давление на рынок недвижимости, что усугубит проблему доступности жилья для аренды.