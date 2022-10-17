Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM Масштабный концерт корейской музыки к-поп KAMP LA 2022, который прошёл в Лос-Анджелесе в минувшие выходные, был сорван из-за визовых проблем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на организаторов мероприятия.

Лос-Анджелес Thomas Pintaric

Известно, что шесть из 15 южнокорейских артистов, среди которых Тэ Ён из Girls' Generation, Кай из EXO, Бэм Бэм из GOT7, Чон Сон Ми, Zion T., Lapillus, не смогли принять участие в мероприятии, которое прошло с 15 по 16 октября на стадионе Rose Bowl Stadium.

Организаторы мероприятия извинились перед участниками, отметив, что концерт был сорван «из-за непредвиденных проблем с рабочей визой США и других обстоятельств, не зависящих от артистов и промоутеров».

В результате «форс мажора» 15 октября на мероприятии смогли выступить только пять артистов, включая группы Super Junior, iKON и P1Harmony. Данные об артистах, выступивших 16 октября, не приводятся.

Между тем данным компании Starship Entertainment, концерты южнокорейской группы Monsta X в Лос-Анджеле также были отменены из-за проблем с визой.