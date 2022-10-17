Подгорица, 17 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. По последним данным управления кадастра и государственного имущества Черногории, недвижимостью в стране владеют более 23 000 иностранцев, сообщает портал Investitor.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Больше половины всех иностранных инвестиций направляются на покупку недвижимости. Основными покупателями остаются граждане Сербии и России.

С марта 2022 года в Черногории значительно выросли цены на аренду недвижимости, так как в страну переехали большое число граждан России и беженцев с территории б. УССР.