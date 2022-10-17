Стокгольм, 17 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Всего два депутата риксдага от партии Либералов могут нажать на красную кнопку в момент голосования по избранию Ульфа Кристерссона (Умеренные) премьер-министром Швеции и приостановить процесс смены власти в стране. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Журналисты спросили всех 16 депутатов от партии Либералов о том, как они будут голосовать. Семеро ответивших говорят, что проголосуют за Кристерссона. Два либерала, критиковавшие Соглашение Тидё, Анна Старбринк и Лина Нурдквист, подтверждают, что они поддержат Кристерссона.

«Вполне возможно, что кто-то передумает, но то, что это приведет к изменению исхода в отношении избрания Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра, я считаю маловероятным», — заявила в студии политолог Линн Мурдстам.

Риксдаг изберет нового премьер-министра Швеции 17 октября в 12:00 по московскому времени.