17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 14:35 — REGNUM Читатели газеты New York Times раскритиковали за очевидную предвзятость статью под названием «Как российские боевики продают войну», где автор Амос Баршад заявляет, что американцам якобы легко забыть о том, сколько идеологии вкладывается в этот жанр, пока они не посмотрят «фильм из другой страны и не увидят их карикатурных героев и злодеев».

Американский герой и русский злодей Цитата из х/ф «Рэмбо 3» реж Питер МакДональд. 1988. США

Американские интернет-пользователи поспорили с данным тезисом, указав, что именно Голливуд первым собаку съел на пропаганде военной машины США, где солдаты романтизируются, а вторжению в другие страны всегда находится оправдание.

«Американцы, по моему опыту иностранца, имеют самые карикатурные представления о добре и зле, с которыми я когда-либо сталкивался при обсуждении международной политики. По их мнению, любая война, начатая Америкой, справедлива, и они всегда на правильной стороне. Я думаю, что Голливуд сыграл большую роль в уничтожении любой самокритики в американской психике. Американский милитаризм превозносится, а служба солдат почитается как необходимая для сохранения свободы, при этом умалчиваются такие мотивы Вашингтона, как поддержание определенных отраслей промышленности или уничтожение неприсоединившихся политических партий за рубежом. Вот почему вместо того, чтобы испытывать глубокую скорбь по поводу мужчин и женщин, которые были брошены во Вьетнам, на Ближний Восток и на операции в Америке, мы считаем их героями», — рассуждает Carlos.

«А когда Голливуд продает либеральную идеологию, это считается совершенно нормальным… какое высокомерие», — пишет al.

«Другими словами, российские боевики похожи на американские. Большой сюрприз. Казалось бы, этого осознания должно быть достаточно, чтобы заставить читателей NYTimes изучать американские новостные СМИ так же критически, как и российские. Но нет. Никаких признаков этого нет», — отмечает Frank.

«Я не вижу, чем российские военные фильмы принципиально отличаются от американских военных фильмов, которые обычно снимаются при большом участии и помощи министерства обороны США», — напоминает Alan.

«Эта статья — это длинный способ сказать: да, на националистических пропагандистских фильмах и прославлении войны можно делать деньги… для американцев это не прекращается начиная с 11 сентября», — рассказывает Kevin.

«Итак, вы действительно собираетесь жаловаться на то, что фильмы про стрелялки в других странах слишком националистичны. Полагаю, вы недостаточно взрослый человек, чтобы посмотреть множество фильмов США о Второй мировой войне и понять, что другие просто подражают тому, что мы делали и в некоторой степени продолжаем делать. Вы когда-нибудь слышали о Джоне Уэйне? Вы никогда не замечали символизма в старых фильмах США, потому что он уже укоренился в сознании, а фильмы только усиливали его», — объясняет oscar jr.

СВО на территории б. УССР Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022

«Ну да. Идеология есть везде, практически везде. Например, в кино. В действительно интересной статье можно было бы сравнить российский и американский фильмы, снятые в одном и том же жанре «пропаганды героев», — предлагает JM.

«Американские фильмы прошлого и настоящего ничем не отличаются. Военная и гегемонистская пропаганда США», — подчеркивает Anton.

«В наших боевиках много «политизированных» противников — русских, китайцев и других этнических групп. В чем разница?» — спрашивает Alex Edwards.

«Жанр» — это грубый инструмент пропаганды. Какой же причудливый подзаголовок у этой статьи», — считает RX.

«"Капитан Америка»? «Красный рассвет»? Не говоря уже о бесчисленных шпионских фильмах, где музыка становится зловещей, когда русский оказывается в центре внимания. В принципе, Голливуд укажет, на кого США готовятся напасть», — подмечает Catherine Birch.

«Голливуд, как никто лучше, увековечивает прославление битвы, чтобы обеспечить поддержание военно-промышленного комплекса. Производители оружия просто платят за свою рекламу», — комментирует F III.

«В интересах честной и сбалансированной журналистики, может быть, мы также захотим обсудить то, как американские СМИ нагнетают войну с Россией и Китаем, или то, как скудно наши СМИ освещают тот факт, что мы спонсируем коррупционный киевский режим в своих интересах?» — задает риторический вопрос Al M.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США собираются в ближайшие недели начать выделять киевскому режиму финансовую помощь в размере $4,5 млрд.

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