Белгород, , 09:56 — REGNUM Осенние каникулы начались 17 октября во всех приграничных школах Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Учебный класс Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рекомендацию о досрочных каникулах объявил 14 октября во время традиционного вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков. Решение о переносе отдыха принимала каждое учебное заведение самостоятельно.

«Наши дети пораньше ушли на каникулы. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы попытаться обезопасить их от той ситуации, которая сейчас у нас есть. А дальше, уже в конце недели, будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки», — написал в социальных сетях 17 октября глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 приграничных муниципалитетах и Белгороде с 10 по 23 октября ввели дистанционный формат обучения, осенние каникулы должны были начаться 24 октября.