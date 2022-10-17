Белгород, 17 октября 2022, 09:56 — REGNUM Осенние каникулы начались 17 октября во всех приграничных школах Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Рекомендацию о досрочных каникулах объявил 14 октября во время традиционного вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков. Решение о переносе отдыха принимала каждое учебное заведение самостоятельно.
Как сообщало ИА REGNUM, в 10 приграничных муниципалитетах и Белгороде с 10 по 23 октября ввели дистанционный формат обучения, осенние каникулы должны были начаться 24 октября.