Вашингтон, 17 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о том, что глобальная экономика сталкивается с четырьмя основными опасностями, и главная из них — это кризис «обучения и квалификации», вызванный пандемией COVID-19, как передает газета Financial Times.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

Другими ключевыми рисками являются события вокруг б. УССР, угроза продовольственной и энергетической безопасности, а также «откат в отношении выбросов парниковых газов», заявил 16 октября Малпасс.

По оценкам Всемирного банка, закрытие школ из-за пандемии затронуло более 1,6 млрд учащихся. И теперь, более чем два года спустя, сотни миллионов детей по всему миру испытывают трудности с получением школьного образования, а кроме того, вырос уровень неравенства.

Выступая на ежегодном заседании комитета по развитию, Малпасс сообщил, что Всемирный банк выделил Киеву помощь в размере $11 млрд.

Говоря о продовольственной безопасности, Малпасс сказал, что риск сохранится в 2023 году и «представляет серьезную опасность для мира», и добавил, что банк выделил $30 млрд на решение этой проблемы.

Также Малпасс отметил, что резкое увеличение экспорта и сжигания угля, нефти и древесины представляет собой «значительную проблему для климата и всего мира».

По его словам, задолженность развивающихся стран представляет опасность в долгосрочном периоде, и он, как и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступает за приостановку выплат для беднейших стран.