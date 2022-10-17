Иркутск, , 09:56 — REGNUM В Иркутской области сотрудниками полиции пресечена незаконная рубка сосен более чем на 630 тысяч рублей, сообщает 17 октября телеграм-канал регионального ГУ МВД РФ.

Сосна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Иркутской области сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Тулунский» в ходе проведения рейдовых мероприятий задержали двух местных жителей, осуществлявших перевозку леса без сопроводительных документов. Мужчины рассказали, что древесину везут с выдела в Барлуковском участковом лесничестве.

Полицейские отправились на делянку, где обнаружили незаконную рубку и задержали троих граждан в возрасте от 28 до 45 лет. Изъята 41 сосна объёмом свыше 60 кубометров. По оценкам специалистов, ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил 630 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Трое фигурантов заключены под стражу, двум другим избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно о предъявленном обвинении троим местным жителям (в числе которых 16-летний подросток), которые выкурили массов сосны села Александровское в Боханском районе.

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