Стокгольм, , 10:02 — REGNUM Скорее всего, Ульф Кристерссон станет новым премьер-министром Швеции. В свою очередь редакция газета SvD решила назвать наиболее вероятные имена для назначений.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Элизабет Свантессон, возможно, будет назначена министром финансов, а лидер Христианских демократов Эбба Буш, как ожидается, станет заместителем премьер-министра. Она также может быть назначена министром социальных дел. По информации газеты DI, в ходе переговоров она хотела получить пост министра экономики.

Однако новые назначения, напоминают журналисты, подразумевают сцену с коробкой, набитой личными вещами, и конечно же, цветком подмышкой.

«Вероятно, это будет немного грустный день. Но в то же время я очень счастлив жить в стране, где демократические выборы что-то значат и их результаты уважают», — говорит министр интеграции Швеции Андерс Игеман, который уже приступил освобождению своего кабинета и собирает вещи.

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