Москва, 17 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Школам в России рекомендовано использовать федеральную государственную информационную систему «Моя школа», однако система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители. Об этом 17 октября сообщили в Минпросвещения.

Мессенджер WhatsApp

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — сообщили ТАСС в министерстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе.