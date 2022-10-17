Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM Правительство России выделило Республике Алтай 400 млн рублей дополнительно на строительство школы №7 в Горно-Алтайске. Об этом рассказала зампред регионального правительства Динара Култуева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект школы №7 в Горно-Алтайске Телеграмм-канал Динары Култуевой

Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Горно-алтайская школа на 750 мест строится в рамках нацпроекта «Образование». Работы начались ещё в 2021 году — здесь была расчищена площадка, поднят грунт и выполнено устройство фундамента.

«На данном этапе завершён монтаж второстепенных балок каркаса подвального и первого этажей в блоке Б. Выполняется армирование и бетонирование стен в блоках А и Б, ведётся монтаж металлических колонн, подготовка арматуры для установки каркасов стен, лестничных шахт», — добавила Динара Култуева.

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