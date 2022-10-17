Омск, , 09:54 — REGNUM Студенты омских вузов, техникумов и колледжей присоединились к Всероссийскому проекту «Всё для Победы». Как сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе «Народного фронта» в Омской области, обучающиеся запустили свою акцию. Несколько недель они собирали для защитников Донбасса медикаменты (лекарства, пластыри, бинты, антисептики и так далее).

Омские студенты помогают защитникам и жителям Донбасса Пресс-служба «Народного фронта» в Омской области

Студенты Омского педагогического университета организовали сбор макулатуры, чтобы закупить более дорогостоящие средства.

В аграрном университете к сбору присоединились целые кафедры. Также сотрудники вуза принимали посылки для военнослужащих от жителей соседних домов.

Как отметила руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Омской области Сюзанна Егиян, с каждым днём к проекту «Всё для Победы» подключаются десятки омичей различного возраста.

«На наше предложение организовать такую акцию среди вузов и средних специальных учебных заведений откликнулись все студенты. К нам в штаб ребята приносят десятки коробок с гуманитарной помощью», — подчеркнула Егиян.

Добавим, Всероссийский проект «Народного фронта» «Всё для Победы» стартовал в начале июня 2022 года. Он организован в поддержку защитников и жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Донбасса и российским военнослужащим помогают и другие регионы Сибири. Например, недавно партию гуманитарного груза в Донбасс отправили из Красноярского края. Красноярцы собрали для жителей Донбасса школьные учебники, предметы первой необходимости и посылки для военнослужащих.

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