Ярославль, 17 октября 2022, 10:00 — REGNUM Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле могут отремонтировать. На это потребуется примерно миллиард рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ТАСС.
В числе других объектов областного центра на храме планировалось разместить подсветку, но пока этого не сделано. Работы отложили в связи с возможной реставрацией.
Церковь Иоанна Предтечи была построена в 1687 году. Она знаменита своей необычной архитектурой (у церкви 15 глав), а также большим количеством сюжетов росписи интерьеров (около двух тысяч). В 1997 году изображение церкви появилось на тысячерублёвой купюре. Сейчас церковь является филиалом Ярославского музея-заповедника.