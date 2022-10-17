Ярославль, 17 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле могут отремонтировать. На это потребуется примерно миллиард рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ТАСС.

Wikimedia.com Церковь Иоанна Предтечи

В числе других объектов областного центра на храме планировалось разместить подсветку, но пока этого не сделано. Работы отложили в связи с возможной реставрацией.

«Прежде всего, церковь Иоанна Предтечи необходимо отремонтировать, о чем мы беседовали с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и он дал соответствующее поручение. Это один из вопросов, который мы будем решать с федеральным правительством. Цена вопроса не менее 1 миллиарда рублей. Пока есть резолюция премьер-министра, но средства еще не выделены», — пояснил Михаил Евраев.

Церковь Иоанна Предтечи была построена в 1687 году. Она знаменита своей необычной архитектурой (у церкви 15 глав), а также большим количеством сюжетов росписи интерьеров (около двух тысяч). В 1997 году изображение церкви появилось на тысячерублёвой купюре. Сейчас церковь является филиалом Ярославского музея-заповедника.