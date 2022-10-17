Стокгольм, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 17 октября, в риксдаге Швеции пройдет голосовании по избранию нового премьер-министра, который в скором времени сформирует новое правительство после сентябрьских выборов. Об этом пишут шведские СМИ.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты будут голосовать по вопросу назначения лидера Умеренных Ульфа Кристерссона на данную должность. Его кандидатура была предложена тальманом риксдага Андреасом Норленом, который ранее поручил Кристерссону изучить возможности формирования правительства.

Ожидается, что Кристерссон будет избран 176 голосами Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов. Новое правое правительство будет управлять Швецией на основе Соглашения Тидё.

Левую оппозицию во главе с Социал-демократами будет возглавлять Магдалена Андерссон, которая уходит с поста премьер-министра после проигрыша на выборах.