Стокгольм, 17 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, в риксдаге Швеции пройдет голосовании по избранию нового премьер-министра, который в скором времени сформирует новое правительство после сентябрьских выборов. Об этом пишут шведские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Депутаты будут голосовать по вопросу назначения лидера Умеренных Ульфа Кристерссона на данную должность. Его кандидатура была предложена тальманом риксдага Андреасом Норленом, который ранее поручил Кристерссону изучить возможности формирования правительства.

Ожидается, что Кристерссон будет избран 176 голосами Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов. Новое правое правительство будет управлять Швецией на основе Соглашения Тидё.

Левую оппозицию во главе с Социал-демократами будет возглавлять Магдалена Андерссон, которая уходит с поста премьер-министра после проигрыша на выборах.