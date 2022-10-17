Ереван, 17 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении обвинило вооружённые силы (ВС) Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. Об этом 17 октября заявили в пресс-службе минобороны Армении.

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«16 октября в 18:45 (19:45 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация на границе сохраняется относительно стабильной.

Стоит отметить, что 16 октября минобороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в обстрелах на границе. Ереван опроверг обвинение и заявил, что Баку распространяет «дезинформацию».