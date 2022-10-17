Якутск, 17 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В жилое здание врезался автомобиль Nissan в Якутске. ДТП допустил 18-летний молодой человек, который перепутал педали газа и тормоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в ГИБДД города.

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Водитель также превысил скоростной режим и не учёл сложные погодные условия. Он не справился с управлением, и машина врезалась в многоквартирный дом. Прав на управление авто у якутянина не оказалось, а за руль он сел без разрешения владельца машины.

В ДТП никто не пострадал. Действия молодого человека квалифицированы как административное правонарушение, он заплатит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Военный БТР протаранил забор и въехал в частный дом в посёлке Уразово Белгородской области. Водитель не справился с управлением, часть здания была разрушена.