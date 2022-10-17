с. Бильчир, , 09:49 — REGNUM Прокуратура Иркутской области 17 октября известило о вынесении судебного взыскания компенсации морального вредя в пользу несовершеннолетнего, укушенного бездомной собакой.

Собака Dineshraj Goomany

Установлено, что в январе 2022 г. в с. Бильчир Осинского района несовершеннолетнего укусила бесхозяйная собака, причинив при этом рану правой кисти руки.

На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного.

Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тыс рублей.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года около магазина в п. Михайловка несовершеннолетнего укусила бесхозяйная собака, причинив поверхностную травму ноги.

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