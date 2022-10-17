Орел, 17 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Мужчина погиб во время охоты в Орловской области 15 октября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Орловско области.

Wikimedia.org На охоте

По предварительным данным, житель Железногорска вместе с 29-летним приятелем охотились вблизи деревни Березовка Дмитровского района Орловской области. В процессе охоты первый из мужчин выстрелил в кустарник и застрелил другого охотника.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Сам подозреваемый свою вину полностью признал.