Париж, 17 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявляет об увеличении бонуса до 7000 евро для половины домохозяйств, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Экологический бонус будет увеличен с 6000 до 7000 евро для самых скромных домохозяйств, покупающих электромобиль.

«Поскольку мы хотим сделать электромобиль доступным для всех, мы даже собираемся увеличить экологический бонус с 6000 до 7000 евро для половины домохозяйств, самых скромных», — заявил глава французского государства, который поедет на открытие Mondial de l’Auto в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержку автопроизводителям и поставщикам комплектующих в Европе с целью создания электромобилей, которые смогут конкурировать с продукцией из США и Китая, попросил оказать Евросоюз президент Франции Эммануэль Макрон.