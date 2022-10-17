Москва, 17 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Отменить отсрочку от мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов предложили депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — заявил Миронов.

Соответствующий законопроект разработали депутаты фракции. Также предлагается определить категории граждан, которые подлежат призыву в приоритетном порядке. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ.

Одновременно парламентарии предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации. Так, она должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до одного года. Отсрочку, по мнению авторов инициативы, также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву.

Кроме того, убеждены парламентарии, отсрочка от мобилизации в обязательном порядке должна предоставляться гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других родственников, способных обеспечить постоянный уход, отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов.