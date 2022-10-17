Токио, , 09:54 — REGNUM Стабильность в районе Тайваня — важный фактор обеспечения безопасности Японии, полагают в Токио. Об этом генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил 17 октября на пресс-конференции.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

Мацуно прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин допускает силовой вариант решения тайваньского вопроса. Японская сторона надеется на мирное урегулирование тайваньской проблемы через диалог, отметил Мацуно.

«Мир и безопасность в районе Тайваньского пролива важны для обеспечения безопасности Японии и для стабильности во всем мировом сообществе», — сказал генсек японского кабмина.

Он добавил, что Токио последовательно доводит свою позицию до сведения китайской стороны. Япония по этому вопросу тесно сотрудничает с «США и другими дружественными странами».

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин заявил 16 октября на открытии ХХ съезда Компартии Китая, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не исключён и силовой вариант.

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