Подгорица, , 09:46 — REGNUM В Черногории в ближайшее время будет повышение цен на куриные яйца. В зависимости от качества яиц ожидается рост цен примерно на 15 процентов, сообщил Иван Степанович из птицефабрики в Мартиничах в утренней программе TVCG. Таким образом, по его словам, самые продаваемые яйца S-класса будут стоить чуть меньше 23 центов за штуку.

Яйца jackmac34

«Повышение цены должно произойти быстро, эта ситуация неустойчива, мы месяцами фиксируем убытки и должна быть минимальная коррекция цены. Планируется, что эти цены не изменятся до конца года, «, — сказал он.

Производитель из Мартинича отмечает, что корм, которым кормят птицу, никогда не имел такой высокой цены — она «подскочила» со 120 евро до более чем 300. И, по его словам, цена на первичный продукт составляет также сказалось подорожание бумажной упаковки, текущая закупочная стоимость которой более чем в пять раз дороже, чем в предыдущие месяцы.