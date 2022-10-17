Лондон, 17 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Цена на газ в ходе торгов в Европе упала ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, стоимость ближайшего ноябрьского фьючерса снизилась до 1,35 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

По данным экспертов, снижение стоимости газа определяют запасы топлива, приблизившиеся к максимуму, а также установившаяся тёплая погода. Кроме того, повлияли позитивные показатели в электроэнергетике.