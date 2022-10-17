Лондон, , 09:45 — REGNUM В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с конца июня 2022 года опустилась ниже отметки в $1400 за тысячу кубометров. Это 17 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, во время торговой сессии цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1343 за тысячу кубометров или на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом.