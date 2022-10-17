Лондон, 17 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с конца июня 2022 года опустилась ниже отметки в $1400 за тысячу кубометров. Это 17 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, во время торговой сессии цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1343 за тысячу кубометров, или на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом.