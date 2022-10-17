17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter планы по проведению референдума о независимости в Шотландии.

Джейн Спай, , 14:38 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен на конференции Шотландской национальной партии пообещала, что референдум во вопросу шотландской независимости пройдет 19 октября 2023 года. Для проведения голосования необходимо издать соответствующий закон, однако шотландский лидер сомневается, что Вестминстер проголосует «за». Воспользовавшись правом, предусмотренным в законе о Шотландии, Стерджен предложила принять закон в Холируде без дальнейшего одобрения в Вестминстере, однако разрешить такой шаг может только Верховный суд.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

11 и 12 октября Верховный суд Великобритании слушал аргументы шотландского и британского правительств по данному вопросу. Камнем преткновения стало то, что законопроект о проведении референдума еще не опубликован, и британское правительство уверено, что голосование приведет к развалу союза. Тем временем шотландский адвокат уверяет, что никакого правового последствия для союза немедленно не последует, поскольку референдум будет иметь консультативный характер.

Тем временем первый министр продолжает объяснять, зачем именно Шотландии нужно выйти из состава Великобритании. Она уверяет, что решения, принимаемые на Даунинг-стрит, в Вестминстере и Уайтхолле разрушают Шотландию. После объявления о своей независимости страна справится как с экономическими, так и с энергетическими проблемами и войдет в состав Европейского союза.

«Шотландия, будучи в Европейском союзе, не потеряет свою независимость. Обладание правом на самоопределение — это независимость, возможность быть частью союза по собственному желанию — это независимость. Французы не станут меньше французами, если они точно так же является членами Евросоюза, с Шотландией точно так же», — написал @aitchbombz.

Некоторые пользователи сомневаются, что Шотландию примут в Евросоюз. Какой бы прекрасной ни казалась самостоятельная жизнь, сразу жить хорошо не получится, в первую очередь в экономической сфере.

«Шотландия не может стать независимым государством и войти в ЕС с фунтом. Они также не могут перейти на евро до тех пор, пока они не войдут в еврозону. Без членства где-либо им придется переходить на новую валюту на нестабильном рынке, они погрязнут в долгах, объявят дефолт, и непременно случится катастрофа», — прокомментировал @frankie_avery.

«Подадут заявку? Да. Примут ли их? Я сомневаюсь», — отметил @Lefistro.

Агитация за независимость Шотландии (сс) Jim Barton

В комментариях предсказали, что Шотландия столкнется с миграционным кризисом, потому что тысячи англичан захотят сбежать либо от монархии, либо от консервативного правительства.

«Мне искренне интересно, как шотландское правительство будет разбираться с миграционным кризисом, потому что тысячи англичан побегут к границе, если и когда независимость наступит?» — поинтересовался @LakesTriassic.

Ряд комментаторов считает, что Стерджен права и Шотландия добьется успеха самостоятельно, и с настоящим британским правительством до краха Соединенного Королевства остается совсем недолго.

«Браво! Шотландия станет богаче, чем Ирландия, а Ирландия уже на 70 процентов богаче, чем Британия», — прокомментировал @CatioMiles.

«Я не фанат национализма, но нельзя ее винить за то, что она хочет выйти из маленького национального клуба, в котором смотрят только внутрь, и войти в большой клуб, в котором развито сотрудничество и который ориентирован на внешний мир», — написал @AdrianFaiers.

Пользователи напомнили, что в 2014 году Шотландия проголосовала против независимости только потому, что британское правительство пообещало стране стабильность. Сейчас же всем понятно, что за последние восемь лет никакой стабильности в стране не было.

«Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться, потому что нам пообещали увеличить объем полномочий, остаться в Европейском союзе, стабильную экономику, сильную валюту, хорошие пенсии. Исполнили ли эту часть договора? Это даже не договор, это клятва», — отметил @Gordon_DHG.

«Они, наверное, просто устали от всех преимуществ жизни вне Евросоюза. К этим преимуществам относятся то, другое и синие паспорта», — написал @Greebohobbes.