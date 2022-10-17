Мелитополь, , 09:45 — REGNUM Киевские боевики за последнюю неделю совершили как минимум две попытки диверсии в Запорожье, которые были успешно пресечены союзными силами. Об этом 17 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально за четыре дня мы столкнулись с двумя действиями. Первое действие — это была разведгруппа прямо недалеко от атомной станции, она была обнаружена нашим блокпостом», — рассказал подробности Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, после короткого боя противник понёс потери в живой силе и ретировался на правый берег.

Вторая диверсия была совершена в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка в Херсонской области, добавил председатель движения.

«Была уничтожена большая группа боевиков с техникой, с плавсредствами, которая опять готовилась к высадке десанта в районе Запорожской АЭС», — сказал он.

Рогов добавил, что при погрузке на плавсредства в бухте водохранилища были уничтожены порядка 50 киевских боевиков, две баржи, пять быстроходных катеров, четыре танка, четыре боевых машины пехоты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Минобороны России сообщили, что в результате ударов армейской авиации ВКС России по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища было уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ.

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