Иркутск, 17 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября днем местами в западных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 15-17 метров в секунду.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ночью местами небольшой мокрый снег, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. На дорогах области местами гололедица. При планировании отдыха на природе, выхода на водоёмы, туристических походов необходимо учитывать прогноз погоды в конкретной местности, призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный снежный покров накрыл уже значительную часть азиатской части России, в ряде регионов на реках начался ледостав.

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