Ульяновская область, 17 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Жителя села Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской области признали виновным в убийстве знакомого. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с пребыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что ночью 25 апреля 2022 года во дворе одного из домов по улице Дружбы в селе Ясашная Ташла 53-летний мужчина во время ссоры на почве ревности нанес знакомому лопатой и ножом несколько ударов по различным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия в кафе, где ранили ножом сотрудницу предприятия общепита. Преступление было совершено на глазах посетителей.

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