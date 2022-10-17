Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Северной столице официально завершился фонтанный сезон 2022 года, сообщили 17 октября в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга». Тем временем все парки Петергофа с этого дня открыты для бесплатного посещения.

Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным «Водоканала», с 17 октября все фонтаны, которые находятся на балансе Водоканала, выведены из эксплуатации до следующего сезона.

«До 31 октября специалисты предприятия проведут работы по консервации сооружений. В следующем сезоне жителей и гостей Северной столицы начнут радовать 76 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь в администрации государственного музея-заповедника «Петергоф» отметили, что с 17 октября все парки станут бесплатными, а музеи перейдут на зимний режим работы.

«16 октября был последний день работы фонтанов в этом году. Закрытие сезона фонтанов — это всегда немного грустное событие, знаменующее окончание жаркого, красивого, но очень короткого петербургского лета. Но в то же время это означает начало нового этапа прекрасных парков: осени с ее яркими красками и зимы с невероятными пейзажами», — заметили в ГМЗ «Петергоф».

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