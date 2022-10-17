Рейкьявик, , 10:25 — REGNUM Китай не поддержит председательство Норвегии в Арктическом совете в случае, если Россия будет из него исключена. Об этом в ходе ассамблеи «Полярный круг-2022» в Рейкьявике заявил специальный посланник Китая по Арктике Фэн Гао, сообщает High North News.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Фэн Гао, существуют юридические споры по поводу предстоящего председательства Норвегии в Арктическом совете в следующем году. Без консенсуса всех восьми членов совета возникает вопрос, сможет ли Норвегия вообще взять на себя председательство в мае 2023 года.

«Арктический совет основан на декларации, и не существует процедуры выхода из совета. Я сомневаюсь, что председательство может быть передано кому-либо или что Норвегия может занять место председателя без России с юридической точки зрения», — подчеркнул специальный посланник Китая по Арктике.

Он также отметил, что Китай не станет поддерживать Арктический совет в случае, если в нём останется всего семь участников.

Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Финляндии опубликовало доклад, где рассматривается роль страны в Арктике, обстановка в области безопасности, влияние специальной военной операции, а также пути дальнейшего международного сотрудничества с Россией на Крайнем Севере.

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